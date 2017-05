50 carros mais vendidos em abril: Jeep Compass é SUV mais querido

São Paulo – As vendas do Onix, da General Motors, continuam subindo. Em primeiro lugar no ranking de carros mais vendidos, as vendas do modelo cresceram quase 20% em abril.

Com uma grande diferença, o HB20 da Hyundai está em segundo lugar no ranking. o Ford Ka ocupa a terceira posição.

O Fiat Mobi viu suas vendas dispararem: foram 3.642 unidades, 243% a mais que no mesmo mês do ano anterior.

O Jeep Compass foi o SUV mais vendido, com 3.940 unidades emplacadas. Já o Toyota Corolla ocupa a posição de sedã mais popular, com 4.969 unidades vendidas.

Segundo levantamento da Fenabrave, a GM continua liderando o mercado, com participação de 18,2%, enquanto a Volkswagen está em segundo lugar, com 11,6% e a Hyundai em terceiro, com 11% do mercado.

De acordo com o levantamento, as vendas de veículos novos caíram 16,8% em abril, na comparação com março, e 0,34% em relação ao mesmo mês no ano anterior.

Confira na tabela abaixo os 50 carros mais vendidos no mês de abril de 2017: