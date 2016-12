5 livros para os gestores entrarem em 2017 cheios de conhecimento

1. A quarta revolução industrial, de Klaus Schwab zoom_out_map 1/5 "A quarta revolução industrial" foi escrito por Klaus Shcwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. No livro, o economista discorre sobre a transformação pela qual o mundo passa atualmente. "A obra descreve as principais características da nova revolução tecnológica e destaca as oportunidades e os dilemas que ela representa para a humanidade. Aborda um fator que é primordial nas transformações radicais do período em que estamos atravessando", avalia o professor Romeo Busarello, do Insper. Editado pela Edipro, preço em torno de 50 reais nas livrarias online.

2. The Leadership Capital Index: Realizing the market value of leadership, de Dave Ulrich zoom_out_map 2/5 (/Reprodução) "O Índice de Capital da Liderança: percebendo o valor de mercado da liderança", em tradução livre, ainda não tem versão em português. O livro foi lançado em outubro de 2015. Seu autor, Dave Ulrich, é considerado ninguém menos que "o pai do RH moderno". A obra sugere o uso de uma espécie de rating sobre liderança na hora de calcular o valor de uma empresa – além dos aspectos financeiros, de marca, talentos e inovação tradicionalmente considerados. "Ulrich vai explorar como considerar, de uma maneira geral, os aspectos intangíveis do valuation e, mais especificamente, como tratar liderança, à luz de duas óticas de indicadores: proficiência individual e proficiência organizacional", explica a professora Leni Hidalgo, do Insper. "Liderança é um tema em constante discussão, com inúmeros posicionamentos e definições. O livro é mais uma abordagem para dar continuidade a esse eterno debate", finaliza. Editado pela Berrett-Koeller, preço em torno de 20 dólares em livrarias online estrangeiras.

3. O Circuito dos Afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo, de Vladimir Safatle zoom_out_map 3/5 (/Reprodução) Neste livro, o filósofo e professor da USP Vladimir Safatle costura ideias de grandes pensadores, de Michel Foucault a Giorgio Agamben, para discutir as transformações políticas pelas quais a sociedade está passando. O título foi lançado em setembro do ano passado. "Trata-se de uma obra que foge ao mainstream e, por isso mesmo, é capaz de provocar reflexões sob formas alternativas de se pensar o desenvolvimento e exercício da liderança e da gestão em nível organizacional", analisa o professor Anderson Sant'Anna, da Fundação Dom Cabral. "Por seus fundamentos na filosofia, é uma obra instigante, que, a cada página, nos incita a sair do mundinho dos jargões e formas prêt-à-porter de ver o mundo, as organizações, os indivíduos e suas complexas relações”, emenda. Editado pela Cosac Naify, preço em torno de 60 reais nas livrarias online.

4. The inevitable – understanding the 12 technological forces that will shape our future, de Kevin Kelly zoom_out_map 4/5 (/Reprodução) "O inevitável – compreendendo as 12 forças tecnológicas que vão moldar nosso futuro", em tradução livre, ainda não ganhou uma versão em português. Seu autor, Kevin Kelly, é cofundador e editor executivo da revista Wired. Na obra, ele defende que as mudanças que a sociedade está por vivenciar – da realidade virtual à inteligência artificial – são resultado de 12 forças tecnológicas. "Longe de ser técnico e cheio de jargões, Kelly organizou o livro em 12 capítulos, escolhendo um verbo para descrever cada uma dessas forças que forjarão o nosso futuro", comenta o professor Ricardo Engelbert, da ISE Business School. "Você até poderá discordar das provocações feitas pelo autor, mas com certeza ele te levará a uma grande reflexão sobre o futuro", finaliza. Editado pela Vicking, preço em torno de 85 reais em livrarias online.