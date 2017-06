3 desafios que o setor de serviços precisa enfrentar agora

Em março, o setor de serviços do Brasil reduziu mais do que o esperado e teve seu pior resultado em cinco anos. O volume de serviços apresentou queda de 2,3% sobre o mês anterior, que anulou a alta de 0,4% obtida em fevereiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado interrompeu quatro meses seguidos de ganhos ou estabilidade. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a contração foi de 5% no volume. Os números indicam que esse setor tem grandes desafios a enfrentar.

Inspirados neste artigo do site da TOTVS, listamos três para você se preparar e retomar o ritmo de crescimento. Vamos juntos?

1. Gestão de relacionamento

Colocar o cliente no centro da estratégia é cada vez mais imperativo para empresas que queiram crescer mesmo neste momento de crise. No setor de serviços, como em qualquer outro, é preciso conhecer profundamente seu perfil de cliente, suas necessidades, seus hábitos. Com essas informações integradas, atualizadas e disponíveis, é necessário ainda conhecer seu time interno para saber, por exemplo, qual é o melhor profissional para realizar determinada atividade com qualidade e eficiência. O foco, não custa lembrar, deve ser sempre a resolução do problema do cliente.

2. Captação de clientes

É inegável que a dificuldade de atrair clientes nos últimos anos só aumentou em decorrência do momento instável pelo qual o Brasil está passando. Por isso, quem quiser continuar crescendo precisa conhecer também seu público em potencial e apresentar seus diferenciais competitivos de forma clara, atraente e pertinente. A tecnologia da informação pode ser uma grande aliada neste desafio. Por meio dela é possível utilizar critérios inteligentes para captar, qualificar e impactar as pessoas certas, que podem vir a ser seus novos clientes. Neste momento, é indispensável que equipes de marketing e vendas estejam unidas para criar esforços consistentes em transformá-los em leads qualificados. Ela também pode ajudar a calcular o Custo de Aquisição de Clientes (CAC), especialmente no marketing digital, em que a grande maioria das ações é mensurável e os dados normalmente já estão no sistema de gestão da empresa.

3. Gestão Contábil

Atualmente, é fundamental para uma empresa de serviços ter uma solução de contabilidade digital que possibilite lançar notas fiscais, gerar obrigações fiscais e acessórias que atenda ao Fisco. Além disso, a solução deve suprir a necessidade de alimentar a alta gestão com informações gerenciais para tomada de decisão que possibilitem realizar análises e classifiquem clientes, tipo de serviços do contrato, resultados por empresas e filiais, entre outros. Além de evitar que a empresa empenhe esforços desnecessários com a digitação manual sem qualquer análise prévia dos tipos de movimentos e lançamentos, a utilização desse tipo de tecnologia evita que ela sofra punições severas oriundas de multas.

Para saber como sua empresa de serviços pode superar os principais desafios em 2017, continue sua leitura com este artigo da TOTVS.