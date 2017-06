Hélio Magalhães, presidente do Citi, anuncia que deixará cargo

São Paulo – O presidente do Citi Brasil, Hélio Magalhães, anunciou nesta segunda-feira, 12, sua intenção de se aposentar do banco no fim do ano. O Citi informou que anunciará o novo presidente para o País nos próximos meses.

Magalhães começou no Citi em 1984 e, até 2001, ocupou diferentes posições, como executivo responsável por operações e por marketing. Ele trabalhou ainda por 11 anos na American Express, onde foi presidente no Brasil e no México, antes de retornar ao Citi, em 2012, para comandar a operação brasileira.

O executivo continuará trabalhando com a alta direção do banco no período de transição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.