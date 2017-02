13 empresas impactadas pelas políticas de Donald Trump

1. Uber zoom_out_map 1/13 Depois do chamado Muslim Ban, a aliança de taxistas de Nova York fez uma greve e deixaram de atender o aeroporto JFK International por uma hora. Sem táxis, muitos se voltaram a Uber e rapidamente os preços para a região do aeroporto subiram. A Uber desligou os preços dinâmicos em seguida, mas muitos usuários criticaram a empresa por ter furado a greve e se aproveitado da situação de tristeza para ter mais lucros. Muitos deletaram o aplicativo e a hashtag #deleteUber logo chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter. O CEO e co-fundador, Travis Kalanick, enviou um e-mail aos funcionários da Uber, falando do impacto que o decreto teria na vida dos motoristas que trabalham nos Estados Unidos mas moram ou estão visitando alguns dos países com restrições de viagem.

2. Starbucks zoom_out_map 2/13 (Getty Images) Depois que Donald Trump assinou vetos a imigrantes vindos de sete países de maioria muçulmana, algumas empresas foram rápidas nas respostas à crise que se seguiu. A rede de cafés Starbucks afirmou que irá contratar 10.000 refugiados nos 75 países em que atua, pelos próximos cinco anos. O presidente da companhia, Howard Schultz, enviou um e-mail aos seus funcionários. “Vivemos tempos sem precedentes, nos quais somos testemunhas de que a consciência de nosso país e a promessa do sonho americano foram colocadas em xeque”, disse.

3. Facebook zoom_out_map 3/13 (Win McNamee/Getty Images) O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, usou a rede social para fazer uma crítica à administração do presidente Donald Trump em relação aos refugiados. “Meus bisavôs vieram da Alemanha, Áustria e Polônia. Os pais de Priscilla (sua esposa) eram refugiados provenientes da China e Vietnã. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, e devemos ter orgulho disso”, escreveu Zuckerberg. Ele lembrou que o país “é uma nação de imigrantes”.

4. Airbnb zoom_out_map 4/13 (Martin Bureau/AFP) O Airbnb foi outra companhia a se posicionar contra o veto a imigrantes muçulmanos. O presidente da companhia de aluguéis propôs dar alojamento gratuito às pessoas afetadas pelo decreto. “O Airbnb fornece um alojamento gratuito aos refugiados e a qualquer pessoa proibida de entrar nos Estados Unidos”, disse Brian Chesky no Twitter. If you're able to host refugees in need via Airbnb, you can sign up here: https://t.co/ccI5BKW0mX https://t.co/WWTGUNemMv — Brian Chesky (@bchesky) 30 de janeiro de 2017 //platform.twitter.com/widgets.js "Não permitir que refugiados ou de pessoas de certos países entrem na América não está certo e devemos estar com aqueles que são afetados", escreveu.

5. General Motors zoom_out_map 5/13 (.) Um dos alvos de Trump são as montadoras, que importam carros para o mercado mexicano a partir de suas fábricas no México. Antes mesmo de tomar posse, no início de janeiro, Trump enviou um tweet para a General Motors, dizendo que a montadora deveria produzir os modelos Chevy Cruze nos Estados Unidos ou pagar altas taxas de importação. No entanto, a companhia respondeu que apenas 2,4% do total de 190 mil carros desse modelo que foram vendidos nos Estados Unidos são fabricados no país vizinho. A GM ainda afirmou que está disposta a conversar sobre as particularidades de seu negócio com a equipe do presidente eleito e que alguns detalhes ficam de fora na discussão pelas redes sociais.

6. BMW zoom_out_map 6/13 (Divulgação) A BMW também foi advertida em relação às suas importações para os EUA a partir do México e que ela deverá pagar altas taxas para trazer seus carros ao país. A montadora alemã garantiu que manterá os planos para inaugurar a fábrica em San Luis Potosí em 2019.

7. Volkswagen zoom_out_map 7/13 (Fabian Bimmer / Reuters) A Volkswagen afirmou que, apesar da pressão, não irá desistir de suas fábricas mexicanas. “Acredito que Trump não gostaria que nós fabricássemos carros apenas para exportá-los ao México. O México é, para nós, um mercado muito grande também”, disseHerbert Diess, chefe da VW. A companhia se comprometeu a produzir seus carros elétricos nos EUA. O diretor da VW na América do Norte, Hinrich Woebcken, disse não estar preocupado com os comentários de Trump e que a empresa tem presença forte nos EUA, onde pretende investir US$ 7 bilhões até 2019.

8. Toyota zoom_out_map 8/13 (/Getty Images) Outra montadora ameaçada foi a Toyota. Ao comemorar a instalação de uma fábrica de US$ 1 bilhão no México, a Toyota recebeu um tweet furioso do presidente americano, que ameaçou impor tarifas de importação à montadora. No entanto, a companhia japonesa disse que não abriria mão do seu investimento, que estava planejado há 6 anos. O executivo-chefe da Toyota Motor América do Norte, Jim Lentz, afirmou que a Toyota investiu US$ 22 bilhões nos EUA desde que chegou ao país há 60 anos e que planeja investir outros US$ 10 bilhões ao longo dos próximos cinco anos.

9. Ford zoom_out_map 9/13 (Carlos Jasso/Reuters) A Ford, por outro lado, retrocedeu com a pressão. Depois das intimações do presidente americano para fortalecer a produção de veículos no país, a Ford anunciou que irá abandonar os planos para construir uma fábrica de US$ 1,6 bilhão no México e que vai investir US$ 700 milhões ao longo de quatro anos em numa planta no Estado norte-americano de Michigan. A montadora vê com otimismo as políticas protecionistas do republicano, pois elas irão produzir empregos e investimento no setor automotivo dos EUA.

10. Fiat Chrysler zoom_out_map 10/13 (Sean Gallup/Getty Images) A Fiat Chrysler elogiou Trump por buscar melhoria no ambiente para empresas operarem nos EUA. Ela afirmou nesta segunda-feira por anunciarem novos investimentos no país após ele fez da produção norte-americana de veículos parte importante de sua campanha. Assim, irá investir US$ 1 bilhão e criar 2 mil empregos em fábricas do grupo em Ohio e Michigan.

11. José Cuervo zoom_out_map 11/13 (Divulgação) A dona da tequila José Cuervo, a mexicana Becle, é uma companhia bastante sensível às movimentações políticas dos EUA. Cerca de 75% do que ela produz em sua fábrica no México é vendido para os Estados Unidos e o Canadá. Por isso, a introdução de impostos sobre importações pode abalar suas vendas. A maior produtora de tequila do mundo adiou seu IPO (oferta inicial de ações) por duas vezes. No entanto, ela deve retomar seus planos para a estreia na bolsa de valores.

12. Tiffany zoom_out_map 12/13 (Arnd Wiegmann/Reuters) Outras empresas foram indiretamente afetadas pela eleição do empresário. A joalheria Tiffany divulgou, que suas vendas caíram 4% no fim de 2016, pois sua principal loja está localizada na Trump Tower, em Nova York. O reforço de segurança do prédio buscava afastar manifestantes, mas acabou inibindo a visita de consumidores à loja verde água.