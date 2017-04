Xi pede contenção a Trump diante de tensões na Coreia do Norte

Pequim – O presidente da China, Xi Jinping, pediu a seu colega americano Donald Trump que exerça a “contenção” diante da tensão dos últimos dias entre Estados Unidos e Coreia do Norte, informou hoje a televisão oficial chinesa “CCTV”.

Xi fez um telefonema para Trump no qual debateram a situação da Coreia do Norte, em um momento no qual as trocas de ameaças entre Pyongyang e Washington se intensificaram.

Na conversa, ambos combinaram manter o contato através de diferentes canais para trocar ideias sobre questões que preocupem as duas potências, segundo a agência oficial Xinhua.

Os EUA anunciaram que enviarão um contingente de navios militares, encabeçado por seu porta-aviões “Carl Vinson”, para as águas próximas à península da Coreia, algo que Pyongyang considerou uma provocação bélica, pelo que advertiu sobre uma “guerra termonuclear” se Washington continuar com essas manobras.

A China está em uma situação delicada, visto que Trump a acusou repetidamente de imobilidade diante dos testes de mísseis e nucleares da Coreia do Norte e chegou a ameaçar dizendo que os EUA agirão por sua conta se Pequim não tomaR a iniciativa.