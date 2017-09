Xi e Putin se reúnem na China após teste nuclear norte-coreano

Xiamen – O presidente chinês, Xi Jinping, manteve neste domingo (3) na cidade de Xiamen um encontro bilateral com seu colega russo, Vladimir Putin, pouco depois da confirmação do sexto teste nuclear da Coreia do Norte.

Ainda que não haja informações sobre o tema central da reunião, a agência oficial “Xinhua” destacou que o presidente chinês pediu a Putin esforços conjuntos para “promover a paz e o desenvolvimento mundial”.

“Faremos tudo o que estiver em nossas mãos para que a cúpula seja realizada ao mais alto nível”, destacou Putin no encontro, o quarto entre os governantes neste ano.

Paralelamente a esta reunião, os ministérios de Relações Exteriores chinês e russo condenaram o teste nuclear atômico conduzido hoje pelo vizinho regime de Kim Jong-un.

Pequim pediu a Pyongyang que respeite as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, “deixe de tomar decisões equivocadas” e volte “de forma real ao caminho do diálogo”.

A Rússia tachou o teste norte-coreano de “séria ameaça para o mundo” e insistiu que todas as partes envolvidas no conflito na península da Coreia devem voltar a conversar.