Voo da Turkish Airlines aborta decolagem na Alemanha após ameaça

Berlim – Os 111 passageiros de um avião da companhia Turkish Airlines com destino a Istambul foram retirados da aeronave instantes antes da decolagem no aeroporto de Colônia-Bonn, no oeste da Alemanha, após ter sido recebida uma “ameaça” de bomba, segundo informou a Polícia Federal local.

Em comunicado e através das redes sociais, a Polícia explicou que por volta das 10h15 (horário local, 5h15 em Brasília) foi recebida uma ligação no aeroporto na qual se ameaçava um avião da companhia aérea turca.

O aparelho já taxiava na pista e retornou a um local seguro, ao se comprovar que a ligação tinha seriedade suficiente para ser averiguada.

Os 111 passageiros deixaram o aparelho e foram levados de ônibus a uma sala de espera, enquanto agentes da Polícia e cães especializados na detecção de explosivos revistaram a aeronave.