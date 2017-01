Viúva de atirador de boate em Orlando é presa pelo FBI

San Francisco – A esposa de Omar Mateen, acusado de deixar 49 mortos em um ataque a uma boate em Orlando em junho do ano passado,foi presa pelo FBI nesta segunda-feira, acusada de participar do ataque.

Segundo a polícia local, Noor Salman enfrenta três acusações, entre elas a obstrução da Justiça. As acusações não foram divulgadas, mas suspeita-se que ela possa ter ajudado Mateen, que morreu na ocasião.

Noor foi presa em San Francisco, onde cresceu e onde mora com sua família, de acordo com o FBI.

Em junho do ano passado, Mateen protagonizou o pior ataque com armas da história moderna dos Estados Unidos, matando 49 pessoas e deixando outros 50 feridos em uma boate em Orlando. Fonte: Associated Press.