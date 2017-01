Vitória de populistas em eleições pode por fim à UE, diz ministro

Berlim – O ministro da Economia da Alemanha, Sigmar Gabriel, alertou nesta quinta-feira que a União Europeia pode desmoronar se populistas vencerem as eleições na Holanda e na França neste ano.

“As eleições presidenciais francesas nesta primavera (local) são eleições amargas e determinantes para a Europa”, afirmou Gabriel à câmara baixa do Parlamento alemão.

“Depois do Brexit (separação do Reino Unido da UE) no ano passado, se inimigos da Europa conseguirem obter resultados novamente na Holanda ou na França, enfrentamos a ameaça de o maior projeto civilizacional do século 20, a saber, a União Europeia, se esfacelar”.