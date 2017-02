Centenas de muçulmanos rohingyas foram mortos no oeste de Mianmar desde o início da operação do exército contra esta minoria após os ataques a delegacias no início de outubro, informou a ONU nesta sexta-feira.

Estas operações “fizeram provavelmente centenas de mortes e levaram cerca de 66.000 pessoas a fugir para o Bangladesh e 22.000 outras a se deslocar dentro” do país, disse o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em um relatório.