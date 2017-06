Vídeo mostra confronto entre polícia e terroristas em Londres

São Paulo – Imagens registradas por uma câmera de segurança em Borough Market, uma das regiões de Londres que foi palco de ataques terroristas no último sábado (3), mostram o momento em que policiais armados entraram em confronto com Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba, os autores.

Primeiro divulgado pelo jornal The Guardian, que verificou a autenticidade das imagens com fontes ligadas às investigações, o vídeo traz à tona o clima caos que tomou conta da região na noite dos atentados.

As imagens mostram o desespero das pessoas que se encontravam em Borough Market, ponto popular por seus bares e restaurantes, que jogam cadeiras contra os terroristas. O trio tenta entrar em um pub próximo, mas não conseguem.

É nesse momento que chega a polícia. Os terroristas seguem então em direção aos policiais para tentar esfaqueá-los, mas caem no chão assim que os tiros são disparados. Veja o vídeo abaixo, divulgado pelo The Independent. As imagens podem impressionar os espectadores mais sensíveis.

De acordo com um policial ouvido pelo The Independent, os policiais dispararam ao menos 46 tiros durante a ação em Borough Market. Na ocasião, pensavam que os autores dos atentados pudessem portar explosivos, já que usavam coletes. Posteriormente, foi descoberto que as vestes visavam simular esses artefatos.

A polícia informou, ainda, estar investigando essas imagens, mas disseram que as mesmas são relevantes para a investigação.

Ataques em Londres

Na noite do último sábado, Butt, Redouane e Zaghba conduziam uma van na região da London Bridge, famoso ponto turístico da capital britânica, e atropelaram dezenas de pessoas. Em seguida, dirigiram para Borough Market, onde desceram do veículo e então passaram a esfaquear pessoas que transitavam pelo local.

Até o momento, os ataques deixaram 8 mortos e ao menos 50 pessoas ficaram feridas, algumas seguem internadas em estado grave.