Vídeo mostra autores do ataque de Londres dias antes da ação

Londres – O jornal britânico “The Times” divulgou nesta quinta-feira uma gravação que mostra os três autores do atentado de Londres, que mataram pelo menos oito pessoas, rindo, brincando e se abraçando, cinco dias antes de acometer o ato terrorista.

As imagens obtidas pelo diário, agora nas mãos da Polícia, foram feitas em 29 de maio, às 11h30 GMT (8h30 em Brasília), e nelas os três terroristas estão reunidos perto uma academia para muçulmanos, a Ummah Fitness Centre, no bairro de Barking, no leste da cidade.

Na gravação, Khuram Butt, de 27 anos, Rachid Redouane, de 30, e Youssef Zaghba, de 22, conversam, riem, brincam e se abraçam. Os três foram abatidos por agentes armados logo após o atentado, que também deixou 48 feridos, sendo dez continuam em estado crítico.

Aparentemente, os três assassinos, que moravam nos bairros de Barking e Ilford, no leste de Londres, se encontravam com frequência e iam todos os domingos a uma piscina de um clube perto de Newham.

Esta semana, o jornal revelou que o diretor da academia era Sajeel Shahid, de 41 anos, que supostamente ajudou os terroristas suicidas que mataram 52 pessoas no atentados de 7 de julho de 2005 em Londres a conseguirem armas no Paquistão.