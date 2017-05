Venezuela surpreende e se credencia para reunião da OEA

Washington – A delegação da Venezuela na Organização de Estados Americanos (OEA) surpreendeu nesta quarta-feira ao se credenciar para a reunião de chanceleres convocada para discutir a crise enfrentada pelo país e que será realizada contra a vontade do governo de Nicolás Maduro.

A informação foi confirmada por fontes da missão diplomática da Venezuela à Agência Efe.

Por enquanto, não se sabe se a chanceler Delcy Rodríguez será a representante do país no encontro, que fez com que o governo de Maduro solicitasse sair da OEA no último dia 28 de abril, ainda que a medida entre em vigor em 2019.