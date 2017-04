Venezuela pode ser expulsa do Mercosul sem mudanças, diz Macri

Buenos Aires – O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse na quinta-feira, em entrevista ao canal de notícias CNN, que a Venezuela pode ser expulsa do bloco comercial Mercosul se o governo de Nicolás Maduro não realizar uma mudança “dramática” de comportamento.

A declaração de Macri foi feita três dias depois de a chanceler argentina informar que o bloco –do qual também fazem parte Brasil, Uruguai e Paraguai– havia aplicado a cláusula democrática à Venezuela após uma tentativa do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano de assumir o papel do Congresso.

“Se não houver uma mudança dramática e absoluta no comportamento (do governo venezuelano), não há outra possibilidade além da expulsão definitiva” do Mercosul, disse Macri à edição em espanhol da CNN.

Na Venezuela “deve haver um calendário eleitoral, tem que se libertar os presos políticos e tem que haver uma clara demonstração de respeito a independência dos poderes”, acrescentou o presidente argentino, em entrevista disponível no site do canal de notícias.

Em dezembro, os países do Mercosul já suspenderam a Venezuela do bloco por descumprir os requisitos para ser membro.