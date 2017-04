Venezuela ampliou perseguição contra opositores, diz AI

São Paulo – A Anistia Internacional divulgou em relatório divulgado hoje o aumento das prisões arbitrárias na Venezuela com o objetivo de “silenciara dissidência política”.

A conclusão foi apresentada no relatório “Silêncio à Força“, no qual a ONG detalha casos e métodos de detenções de opositores no país caribenho.

Entre as práticas que seriam usadas pelo governo, estão prisões sem mandado por parte do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin), processos judiciais contra ativistas em manifestações pacíficas por crimes “contra a pátria” e a imposição de medidas de detenção preventiva injustificadas. Também foram constatadas pela Anistia Internacional campanhas difamatórias na mídia contra membros da oposição.

Segundo a organização, as medidas têm como objetivo “obstruir a liberdade de expressão, associação e participação política e também afetam os direitos das pessoas à liberdade, à integridade física e ao devido processo legal”.

A Anistia Internacional aponta que é “extremamente preocupante” que haja provas que sugerem motivação política como justificativa para detenções arbitrárias.