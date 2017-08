Veja as fotos dos protestos em solidariedade a Charlottesville

São Paulo – No final de semana passado, uma mulher foi morta na cidade americana de Charlottesville, na Virginia, por um carro dirigido deliberadamente sobre manifestantes que se contrapunham a uma marcha da auto-intitulada “direita alternativa”.

Neste sábado, grandes manifestações aconteceram em várias cidades nos Estados Unidos como reação à visibilidade crescente de supremacistas brancos e outros grupos extremistas.

Em Atlanta, na Geórgia, centenas de pessoas marcharam do centro da cidade até a casa de Martin Luther King Jr, de acordo com informações da Associated Press.

Em Boston, a polícia contou cerca de 40 mil manifestantes que traziam cartazes com mensagens como “Não há lugar para o ódio” e “Fora nazistas”, segundo a agência AFP.

A ideia era se contrapor a uma concentração próxima convocada oficialmente a favor da “liberdade de expressão”, mas que reunia militantes de extrema direita (poucas dezenas, segundo as agências).

Veja a seguir as fotos de algumas das cidades: