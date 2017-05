Veículos de imprensa dizem ter sido vetados de evento de Le Pen

Paris – Cerca de dez veículos de imprensa denunciaram neste domingo que foram vetados do evento eleitoral da candidata da extrema direita na França, Marine Le Pen, que, segundo o jornal “Libération”, teria alegado falta de espaço.

Jornalistas da revista “Charlie Hebdo”, dos sites “Médiapart”, “Rue89”, “Buzzfeed” e “Le Jours”, do programa “Quotidien”, da emissora “TF1”, e de vários veículos estrangeiros não foram credenciados para o encontro no leste de Paris.

“Por solidariedade com nossos companheiros, a redação do ‘Libération’, que no momento que escreve essas linhas não sabe se foi afetada pela medida, decidiu não comparecer ao evento organizado pela Frente Nacional”, disse o jornal em sua edição digital.

O boicote do “Libération” foi apoiado pela revista “Les Inrocks”. O jornal expressou em seu site que as medidas antidemocráticas e contrárias à liberdade de expressão devem acabar, da mesma forma que a intimidação de jornalistas nos encontros.

O “Liberátion” destacou que não é a primeira vez que a Frente Nacional veta jornalistas em seus eventos. Normalmente, disse um jornal, um ou dois veículos são barrados por vez. No entanto, desta vez, o partido barrou mais de dez empresas diferentes.

O Chalec du Lac tem capacidade para receber 1.400 pessoas. Já a Esplanada do Louvre, onde Emmanuel Macron irá discursar após a divulgação dos resultados das eleições, pode receber até 10 mil pessoas. EFE