Veículos ainda deixam Aleppo na manhã desta quinta, diz ONU

Genebra – Veículos ainda saíam do leste de Aleppo na manhã desta quinta-feira sob monitoramento da Organização das Nações Unidas (ONU) após desocupação durante a noite, disse nesta quinta-feira uma autoridade da ONU na Síria à Reuters.

A neve, o mau tempo e as más condições de alguns veículos parecem ter tornado a operação de quarta-feira mais lenta no leste de Aleppo, onde apenas um pequeno número de rebeldes ainda esperam para deixar a cidade sob um acordo firmado com o governo sírio.

“A retirada ainda está acontecendo, monitores ainda estão no local. Cerca de 300 veículos particulares saíram durante a noite e nesta manhã”, disse a autoridade da ONU.

Um contato dos rebeldes dentro de Aleppo disse que “a operação de retirada continua e não acabou”.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, parecia estar próximo de assumir o controle total de Aleppo na quarta-feira, mas a ONU e autoridades rebeldes negaram que uma operação para retirada de combatentes e civis da cidade havia sido concluída.