Caminhão atropela multidão e deixa ao menos 3 mortos na Suécia

Copenhague – Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta sexta-feira depois que um caminhão invadiu uma rua de pedestres e atropelou uma multidão no centro de Estocolmo, a capital da Suécia, uma ação que as autoridades do país consideram que se trata de um atentado terrorista.

Vários veículos de informação suecos elevaram o número de mortos para até cinco e falam que se tratava de um caminhão roubado e que um suspeito foi detido, mas as autoridades ainda não confirmaram essas informações.

“A Suécia foi atacada. Tudo indica que foi um atentado terrorista”, declarou em um breve comparecimento o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, que ofereceu suas condolências “às vítimas, suas famílias e aos feridos”.

Löfven, que se dirigia a Gotemburgo, a segunda maior cidade do país, anunciou que retornará à capital para acompanhar de perto a evolução dos acontecimentos.

“Os serviços de inteligência receberam às 14h55 (horário local, 9h55 de Brasília) desta sexta-feira um alerta de que um caminhão tinha atropelado uma multidão na rua Drottninggatan em Estocolmo. Há uma grande quantidade de feridos”, diz um comunicado.

Agentes da polícia e dos serviços de inteligência patrulham o centro da capital, onde várias áreas foram cercadas enquanto acontecem as investigações.

O jornal “Dagens Nyheter”, a principal publicação diária da Suécia, informou em seu site que um tiroteio aconteceu em uma área próxima do atentado.

A fabricante de bebidas sueca Spendrups confirmou, por sua vez, que o caminhão pertencia à companhia e que o mesmo tinha sido roubado esta manhã.

As autoridades suecas interromperam o transito de trens e metrô na estação central, próxima ao local do atentado, e, segundo outros meios de comunicação, também foi suspensa a sessão de hoje no parlamento.

A polícia sueca, além disso, pediu aos cidadãos que permaneçam em suas casas e evitem deslocamentos para o centro da capital.

First images from #Sweden horror as a truck rams into crowds in central #Stockholm – people injured. More details awaited. pic.twitter.com/sIswEI0TaG — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 7, 2017

Mais informações em instantes.