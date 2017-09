Vazamento revela plano britânico de impor cota de imigração à UE

A Grã-Bretanha planeja impor cotas para limitar a entrada de trabalhadores não qualificados procedentes da União Europeia e restringir o reagrupamento familiar, revela um rascunho vazado publicado na noite desta terça-feira pelo jornal The Guardian.

O documento, de 82 páginas, foi redigido em agosto pelo ministério do Interior e expõe as propostas para administrar o tema da imigração após a Grã-Bretanha abandonar a UE, acabando com a livre circulação de pessoas.

“Para ser considerada como algo valioso para o país em seu conjunto, a imigração não deve beneficiar apenas os próprios imigrantes, mas também fazer com que os residentes fiquem melhor”, destaca o documento, que precisa obter o aval do restante do governo antes de sua apresentação para negociações.

Segundo o rascunho, os cidadãos europeus que chegarem após o Brexit poderão solicitar um visto de residência por no máximo dois anos, exceto pelos altamente qualificados, que serão autorizados a permanecer por até cinco anos.

No documento, o ministério do Interior também propõe restringir a definição de membros da família que podem acompanhar um trabalhador da UE à Grã-Bretanha.

Esta categoria seria limitada a cônjuges, filhos menores de 18 anos e parentes em situação de dependência.

Grã-Bretanha e seus sócios europeus iniciaram em junho negociações de divórcio que deverão estar concluídas em março de 2019.