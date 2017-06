Vantagem de partido de May em pesquisa eleitoral cai para 1 ponto

Londres – A vantagem do Partido Conservador, da primeira-ministra britânica Theresa May, sobre o oposicionista Partido Trabalhista antes da eleição nacional de quinta-feira caiu para apenas 1 ponto, de acordo com pesquisa feita pelo instituto Survation para a ITV e divulgada nesta segunda-feira.

A pesquisa foi realizada na sexta-feira e no sábado, antes do atentado em Londres realizado por militantes islamitas que matou 7 pessoas e feriu 48.

Na pesquisa anterior que o instituto fez para a ITV, publicada há uma semana, os conservadores tinham 6 pontos de vantagem. Mas uma outra pesquisa do Survation, publicada no sábado, também dava 1 ponto de vantagem aos conservadores.

A Survation disse que seu último levantamento dá aos conservadores 41,5 por cento de apoio, contra 40,4 por cento dos trabalhistas, resultado que se concretizado nas urnas prejudicará a liderança dos conservadores no Parlamento.

Pesquisas de outros institutos importantes deram vantagens maiores aos conservadores nos últimos dias, chegando a 11 e 12 pontos.

A pesquisa Survation/ITV desta segunda se baseou em entrevistas com 1.103 pessoas.