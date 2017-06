Vantagem cai mas May ainda deve ampliar maioria, diz pesquisa

Londres – A vantagem do Partido Conservador, da primeira-ministra britânica, Theresa May, sobre o Partido Trabalhista caiu para 10 pontos, mas ela ainda caminha para aumentar sua maioria no Parlamento, segundo pesquisa ComRes para o jornal Independent publicada nesta quarta-feira, véspera da eleição britânica.

Na pesquisa anterior do ComRes, publicada em 3 de junho, a vantagem dos conservadores era de 12 pontos.

Agora a ComRes aponta 44 por cento de apoio aos conservadores, três pontos a menos que na pesquisa anterior, enquanto os trabalhistas aparecem com 34 por cento, uma queda de um ponto.

O ComRes disse que, quando excluídos aqueles que disseram não saber quem apoiariam, a vantagem dos conservadores se manteve em 12 pontos.