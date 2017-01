Van der Bellen assume como presidente da Áustria

Viena – Alexander Van der Bellen, de 73 anos, tomou posse nesta quinta-feira como o novo presidente da Áustria, tornando-se o primeiro ecologista eleito chefe de Estado de um país membro da União Europeia (UE).

Van der Bellen venceu no ano passado uma conturbada eleição, que passou por uma invalidação, um adiamento e uma repetição, contra o candidato ultradireitista Norbert Hofer.

Na terceira votação, realizada em 4 de dezembro, o ecologista obteve 53,8% dos votos, após o pleito anterior, no dia 22 de maio, ter sido invalidado pelo Tribunal Constitucional por irregularidades formais na apuração.

Em seu primeiro discurso como presidente, Van der Bellen destacou que amanhã será lembrado o Dia Internacional de Holocausto, cujos crimes qualificou como os “piores na história da humanidade”.

Após o ato solene no parlamento, o ecologista assumirá oficialmente seu cargo no antigo Palacio Real de Viena e passará em revista a guarda presidencial do exército austríaco.