Usina química registra 2 explosões após passagem de Harvey

Washington – Uma indústria de produtos químicos situada cerca de 25 quilômetros a noroeste de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, registrou duas explosões nesta quinta-feira após as inundações causadas pela passagem do furacão Harvey.

Segundo a imprensa local, funcionários do Condado de Harris, onde fica a usina, relataram que uma densa coluna de fumaça negra está se elevando das instalações depois que foram ouvidas duas explosões.

Os corpos de segurança mobilizados na região atingida pelos efeitos de Harvey decidiram evacuar toda a região dentro de um raio de quase dois quilômetros em torno da usina da companhia Arkema Inc, que fica na localidade de Crosby.

A fábrica sofreu um apagão no domingo, que afetou os geradores de reserva durante as fortes chuvas trazidas por Harvey.

As instalações ficaram então sem sistema de refrigeração para produtos químicos, que podem se tornar voláteis na medida em que a temperatura no exterior aumenta, segundo as fontes.