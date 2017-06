Unionistas da Irlanda do Norte decidem apoiar Theresa May

Londres – O Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), da Irlanda do Norte, concordou em apoiar o Partido Conservador de Theresa May, que perdeu nesta semana a maioria absoluta no Parlamento. A informação foi fornecida pelo escritório da primeira-ministra. Gavin Barwell também foi nomeado como novo chefe de gabinete.

O DUP possui 10 assentos e, segundo o escritório de May, concordou com um acordo de “confiança e apoio”, o que significa que fornecerá suporte ao governo com votos, mas não será formado um governo de coalizão ou um pacto mais amplo. Os termos do acordo serão discutidos na segunda-feira.

O governo de Theresa May também apontou Gavin Barwell, antigo ministro de habitação, como o novo chefe de gabinete, em substituição a Nick Timothy e Fiona Hill, que anunciaram suas demissões neste sábado. Barwell foi um dos conservadores que perdeu seu assento no Parlamento nas eleições de quinta-feira. Fonte: Associated Press