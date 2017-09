União Europeia oferece ajuda aos afetados pelo furacão Irma

Bruxelas, 10 set (EFE).- A União Europeia (UE) ofereceu ajuda neste domingo aos afetados pelo furacão “Irma”, que tocou terra hoje no extremo sul dos Estados Unidos, com ventos que rondam 215 quilômetros por hora, após deixar pelo menos 25 mortos e consideráveis danos materiais em sua passagem pelo Caribe.

“A União Europeia está disposta a ajudar como fez com o furacão ‘Harvey'”, que impactou principalmente na costa do Texas (EUA), afirmou em sua conta no Twitter o comissário europeu de Ajuda Humanitária, Christos Stylianides.

Stylianides assegurou que os serviços de Defesa Civil da Comissão Europeia “acompanham de perto a situação” do furacão “Irma” e que os seus pensamentos estão com os afetados.

“Irma”, que chegou a tocar terra em Cuba como furacão de categoria 5, se encontra 30 quilômetros ao leste-sudeste de Cayo Hueso, na Flórida, e se desloca a uma velocidade de 13 quilômetros por hora.

Os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA preveem um progressivo enfraquecimento do ciclone, atualmente de categoria 4, enquanto se dirige para o norte, sem deixar de ser um “poderoso furacão”.