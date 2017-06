Um dos terroristas de Londres tentou alugar caminhão, diz Polícia

Londres, 10 jun (EFE).- Um dos três terroristas que mataram oito pessoas e feriram outras 48 na semana passada na Ponte de Londres (London Bridge) tentou alugar um caminhão horas antes do ataque, revelou neste sábado a polícia do Reino Unido.

Khuram Butt, de 27 anos, não concluiu o aluguel do veículo pesado, de 7,5 toneladas, pois não conseguiu efetuar o pagamento à tempo, por isso mudou de planos e alugou a van branca de marca Renault com a qual ele e seus dois cúmplices atropelaram um grande número de pessoas.

Segundo o chefe da unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres (Met), o comandante Dean Haydon, a tragédia “poderia ter sido até pior” se o terrorista tivesse conseguido alugar o caminhão.

Após atropelarem os pedestres na Ponte de Londres, os três terroristas atacaram com facas, de maneira indiscriminada, as pessoas que estavam no Borough Market, antes de serem abatidos a tiros pela polícia.

Haydon detalhou que os jihadistas utilizaram facas com lâminas de cerâmica de 30 centímetros na cor rosa, provavelmente para evitar detectores de metais, e que estas estavam presas aos pulsos para que não caíssem durante no ataque.

A Met informou hoje que um homem de 28 anos foi detido durante a madrugada por relação com o atentado no bairro de Barking, no leste de Londres, a mesma área em que viviam os terroristas.

As forças de segurança detiveram até agora 20 pessoas dentro das investigações sobre o ataque terrorista, das quais sete permanecem sob custódia policial.