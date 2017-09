UK: Tony Blair sugere restrições de imigração em vez de Brexit

Londres – O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair propôs novas e duras regras de imigração como parte de um plano para evitar que o Reino Unido saia da União Europeia (UE). O posicionamento foi defendido em artigo assinado por ele no Sunday Times.

Crítico de longa data do Brexit, Blair disse neste domingo que controlar a imigração de pessoas de outros países da UE satisfaria as demandas da população britânica sem levar o Reino Unido a sair do bloco de 28 países.

Blair admite que as fronteiras abertas que estavam em vigor durante o seu governo não são mais apropriadas. Ele pediu, em vez disso, um sistema que restrinja a livre circulação de pessoas consagrada na legislação da UE e exija que imigrantes se registrem junto às autoridades do Reino Unido.

Ele disse ainda que o mandato que os eleitores britânicos concederam ao governo no referendo de 2016 que aprovou a saída da UE pode ser respeitado sem o transtorno do Brexit.