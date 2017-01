UE vê conversas sobre Brexit “muito, muito, muito” difíceis

Estrasburgo – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou nesta quarta-feira que disse à primeira-ministra britânica, Theresa May, que negociadores da União Europeia não “estavam com um sentimento hostil” em relação ao Reino Unido, mas que as conversas sobre a saída britânica da UE, o chamado Brexit, serão “muito, muito, muito” difíceis.

O chefe do braço executivo da UE disse durante entrevista coletiva que conversou com May na terça-feira após ela esboçar seus planos para a saída da UE e elogiou a clareza dada pela premiê. Ele disse que negociadores da UE irão buscar um acordo justo para ambos os lados.

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, cujo governo mantém a presidência rotativa dos conselhos da UE, foi perguntado na mesma entrevista se percebeu ameaça no alerta de May de que medidas da UE para penalizar o Reino Unido iriam prejudicar o bloco continental. Ele respondeu dizendo não ter ouvido uma “declaração de guerra”.