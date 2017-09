UE tacha teste nuclear da Coreia do Norte como “grave provocação”

Bruxelas – A União Europeia (UE) qualificou neste domingo (3) como “grave provocação” o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte e acrescentou que se trata de uma nova violação “direta e inaceitável” às obrigações internacionais da Coreia do Norte.

“Representa uma grave provocação, uma séria ameaça à segurança regional e internacional e um enorme desafio ao regime global de não-proliferação”, afirmou em um comunicado a alta representante da União para Assuntos Exteriores, Federica Mogherini.

A política italiana acrescentou que o teste é “mais uma vez, uma violação direta e inaceitável” das obrigações internacionais do regime de Kim Jong-un de não produzir e nem testar armas nucleares, “tal e como determinam múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU”.

“A mensagem da União Europeia é clara: a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) deve abandonar os seus programas nucleares, de armas de destruição em massa e de mísseis balísticos de forma completa, verificável e irreversível e pôr fim imediatamente a todas as atividades relacionadas”, recalcou.

A chefe da diplomacia comunitária pediu que Pyongyang se envolva em um diálogo “credível e significativo” orientado a alcançar a desnuclearização da península coreana e a implementação das resoluções das Nações Unidas.

“A desnuclearização da península coreana só pode ser alcançada com meios pacíficos, no interesse de todos os coreanos, de todos os habitantes da região e do mundo inteiro”, afirmou.

Mogherini disse que na segunda-feira se reunirá com o secretário-geral da Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBTO, por sua sigla em inglês), Lassina Zerbo, e com a diretora-geral do Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano.

Além disso, indicou que incluirá a questão norte-coreana no conselho informal de ministros de Exteriores da UE que será realizado em Tallinn (Estônia) entre 6 e 8 de setembro.

“É crucial que nós na União Europeia e toda a comunidade internacional continuemos abordando esta questão de forma unida e coordenada”, sublinhou.

Nesse sentido, manifestou sua esperança de que o Conselho de Segurança da ONU trate este novo teste nuclear e tome uma posição “firme e efetiva”.