UE pede mais clareza ao Reino Unido em negociação do Brexit

Bruxelas – A União Europeia (UE) pediu nesta segunda-feira ao Reino Unido mais clareza nas posições do país sobre o “Brexit”, com o objetivo de acelerar as negociações da saída dos britânicos do bloco e a futura relação com o continente.

“Precisamos de uma posição clara para ter negociações construtivas. O mais rápido possível, acabemos com a ambiguidade antes de estarmos em uma posição de negociar a nossa futura relação”, afirmou o negociador da UE, Michael Barnier, na primeira reunião de contato da terceira rodada de negociações.

Na agenda estão os principais temas-chave da separação, como os direitos dos cidadãos, a fronteira da Irlanda e o acordo financeiro. No entanto, não são esperados grandes avanços nesta rodada, que terminará na próxima quinta-feira.

“Para ser sincero, estou preocupado. O tempo passa rápido”, admitiu Barnier, em referência à data prevista para a saída do Reino Unido da UE, março de 2019, dois anos depois do início oficial das negociações para concretizar o “Brexit”.

Até lá, a ideia é que se conheça pelo menos a forma geral do acordo que regerá a relação futura entre Reino Unido e UE.

Barnier disse ter lido muito atenciosamente os papéis apresentados pelo governo britânico sobre sua postura, nos quais explica, entre outras questões, que o Tribunal de Justiça Europeia tenha jurisdição no Reino Unido ou que se chegue a um acordo para garantir uma “cooperação estreita” para resolver disputas legais entre as partes após o “Brexit”.

No entanto, o negociador afirmou que a UE precisa de posições do Reino Unido em “todos os aspectos da separação”.

“Isso é necessário para fazer progressos suficientes. Temos que começar a negociar seriamente. Precisamos que as posições do Reino Unido sejam claras para termos negociações construtivas”, explicou.

Barnier lembrou que os posicionamentos do Conselho Europeu são claros e se mostrou preparado para intensificar as negociações nas próximas semanas.

Por sua vez, o ministro do Reino Unido para a saída da UE, David Davies, disse que os documentos apresentados são “produto do trabalho dura e reflexão detalhada” e esperou que eles sejam a base para “conversações construtivas”.

Davies se mostrou disposto a “avançar em todos os pontos”, mas, para isso, “vamos pedir flexibilidade e imaginação”.

“O objetivo do Reino Unido segue sendo o mesmo, obter um acordo no interesse da UE, do Reino Unido, das pessoas e das empresas de toda a Europa”, concluiu.