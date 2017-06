UE lamenta saída dos EUA do acordo de Paris

Bruxelas – A Comissão Europeia disse lamentar profundamente a decisão dos Estados Unidos de sair do acordo do clima de Paris, dizendo que buscará novas alianças para combater a mudança climática.

“A UE lamenta profundamente a decisão unilateral do governo Trump de retirar os EUA do Acordo de Paris”, afirmou a Comissão Europeia, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a retirada de seu país do acordo.

“A UE fortalecerá suas parcerias existentes e buscará novas alianças das maiores economias do mundo para os Estados insulares mais vulneráveis”, acrescentou a Comissão.