UE financiará conexão para cidades sem cobertura de internet

Bruxelas – Instituições da União Europeia concordaram nesta segunda-feira em disponibilizar 120 milhões de euros para instalar conexões gratuitas de Internet, até 2020, em até 8.000 municípios da UE em áreas sem cobertura de Internet.

A iniciativa será financiada pelo orçamento da UE, de 1 trilhão de euros, que vai de 2014 a 2020. Cidades interessadas terão que se candidatar para receber financiamento.

As três instituições da UE – o conselho de governos, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia – decidiram que os fundos para a iniciativa de conexão sem fio (WiFi) livre acontece após uma revisão limitada do orçamento de sete anos do bloco europeu.

O compromisso político feito nesta segunda-feira precisará ser acompanhado de um acordo técnico, que especificará como os recursos do orçamento da UE devem ser utilizados para financiar o novo projeto.

O orçamento da UE não pode ser aumentado, mas fundos podem ser parcialmente redirecionados.

Novos recursos também podem vir de receitas não recorrentes, como multas aplicadas a companhias.