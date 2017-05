UE espera que conversas com Trump enfatizem relações

Cidade do Vaticano – A União Europeia espera que as conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agendadas para esta quinta-feira, enfatizem a continuidade das relações entre os dois lados, após o aumento do receio de que a amizade transatlântica diminuísse após os primeiros meses do governo do republicano.

A chefe de política externa da UE, Federica Mogherini, disse que, mesmo que as políticas de Trump tenham bastantes divergências comas políticas de seus antecessores, o presidente americano manteve um contato próximo, apesar das divergências em relação a mudanças climáticas e outras questões globais. “O que eu estou esperando amanhã é uma mensagem de continuidade.“O que eu estou esperando amanhã é uma mensagem de continuidade.”