UE envia ajuda ao Chile para combater incêndios florestais

Bruxelas – A União Europeia (UE) respondeu ao pedido de ajuda por parte do Chile para combater os incêndios florestais que afetam o país com o envio de assistência que chegará “nas próximas horas”, informou nesta sexta-feira o Executivo do bloco.

“A UE está fornecendo ajuda ao Chile para que enfrente os graves incêndios florestais no país”, anunciou a porta-voz da Comissão Europeia (CE) Natasha Bertaud, na entrevista coletiva diária dessa instituição.

A porta-voz explicou que o Chile solicitou nesta quinta-feira assistência à UE através do mecanismo de proteção civil comunitário.

Estados-membros como Portugal e França “já responderam a esse pedido e ofereceram ajuda específica que deveria chegar nas próximas horas”, detalhou.

“Esperamos que mais Estados-membros também ofereçam assistência”, apontou.

Bertaud afirmou que “a CE continuará acompanhando a situação em estreito contato com as autoridades chilenas”.

“Expressamos nossas condolências aos familiares das pessoas que perderam a vida nos incêndios”, concluiu.