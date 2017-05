UE e Trump divergem sobre Rússia, comércio e clima, diz Tusk

Bruxelas – A União Europeia e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parecem ter posições divergentes a respeito da maneira de lidar com a Rússia, a mudança climática e o comércio global, disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, depois de conversar com Trump nesta quinta-feira.

Em uma declaração televisionado, Tusk disse que os dois líderes concordaram em se contrapor à violência militante e no tocante às relações com a Ucrânia: “Debatemos política externa, segurança, clima e relações comerciais”, disse Tusk em Bruxelas depois de se reunir com o líder norte-americano juntamente com o chefe do executivo da UE, Jean-Claude Juncker, durante uma hora.

“Minha sensação é de que concordamos em muitas áreas, acima de tudo no contraterrorismo. Mas algumas questões continuam abertas, como clima e comércio, e não estou 100 por cento certo de que nós possamos dizer hoje –‘nós’ significa o senhor presidente e eu– de que temos uma posição comum, opinião comum, sobre a Rússia, embora quando se trate do conflito na Ucrânia pareça que estamos de acordo”.