UE anuncia novo fundo para unificar mercado de Defesa na região

Bruxelas – Pressionada pelos Estados Unidos a elevar seus gastos militares, a União Europeia anunciou nesta quarta-feira um fundo de 500 milhões de euros até 2020 para financiar um novo programa que unificação do fraturado mercado de defesa da região, que tem como objetivo ajudar a desenvolver conjuntamente novos sistemas de armas.

Com a iniciativa, as autoridades europeias querem apaziguar as críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, bem como atacar uma questão considerada histórica.

Nas últimas décadas, várias foram as tentativas de unificar os programas de aquisição de equipamentos militares europeus e criar mais sinergia entre s indústrias de Defesa local.

O programa anunciado hoje é mais modesto do que em vezes passada. A UE irá utilizar a verba para co-financiar diversos projetos de desenvolvimento de armas de nova geração.

O Pentágono, em contraste, gasta cerca de US$ 80 bilhões por ano para desenvolver novos equipamentos.

O secretário-geral da Organização da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) parabenizou a iniciativa europeia nesta quarta-feir, afirmando que o fundo ajuda a desenvolver novas capacidades e criar incentivos para os países europeus trabalharem conjuntamente. “Ele nos ajudará a gastar mais e melhor”, afirmou.

