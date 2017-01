Istambul – A polícia turca deteve dois cidadãos estrangeiros no principal aeroporto de Istambul por suspeita de ligação com o ataque a tiros que deixou 39 mortos em uma boate da cidade na noite do Ano Novo, disse a emissora de TV turca NTV nesta terça-feira.

Não havia mais detalhes disponíveis de imediato.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque à boate, e o atirador continua foragido.