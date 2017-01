Turquia manterá ofensiva na Síria apesar do atentado em Istambul

A Turquia se mantém decidida a prosseguir com sua ofensiva contra o terrorismo no norte da Síria, apesar do atentado em uma discoteca de Istambul na noite de Réveillon reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, declarou o porta-voz de Ancara.

O atentado que deixou 39 mortos “é uma mensagem destinada às operações externas, começando pela operação ‘Escudo de Eufrates'”, cujo objetivo são o EI e as milícias curdas, declarou Numan Kurtulmus, além disso, também vice-primeiro-ministro.

“Continuaremos realizando nossas operações externas com determinação”, acrescentou.