Turquia envia 500 soldados das forças especiais para a Síria

Ancara – O Exército da Turquia enviou 500 soldados das forças especiais para a Síria para acelerar sua ofensiva contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na cidade de Al Bab, no norte do país, informou hoje o jornal “Yeni Safak”.

Segundo o periódico, próximo ao governo islamita turco, o número de soldados posicionados ao redor de Al Bab chega a cerca de 1.100.

O opositor Exército Livre Sírio (ELS), que luta junto com as tropas turcas no norte da Síria, também enviou cerca de 1.400 combatentes adicionais a Al Bab, procedentes de Aleppo, que caiu recentemente nas mãos do Exército regular sírio.

No final de agosto, o Exército turco lançou a operação “Escudo de Eufrates” para expulsar o EI e as guerrilhas curdas da região fronteiriça entre Síria e Turquia.

Segundo o “Yeni Safak”, além dos 500 soldados, a Turquia também enviou vários tanques e veículos blindados para a cidade síria.

No total, 37 militares turcos morreram na Operação “Escudo de Eufrates” até agora, 16 deles na quarta-feira passada.

Estas mortes e o surgimento de um vídeo do EI no qual são queimados vivos dois supostos soldados turcos pressionou o governo de Ancara a obter sucesso militar em Al Bab.