Turquia e Rússia anunciam acordo de cessar-fogo em toda a Síria

Istambul – Turquia e Rússia chegaram a um acordo de cessar-fogo em toda a Síria, segundo informou hoje a agência semipública “Anadolu”.

Ancara e Moscou chegaram a um acordo com o governo de Damasco e grupos opositores para um cessar-fogo em todo o país, segundo este o meio.

Se a cessação de confrontos tiver sucesso, o regime e a oposição iniciarão negociações políticas em Astana, capital do Cazaquistão, sob a tutela de Turquia e Rússia.

Na mesa de negociações se sentariam o governo sírio de Bashar al Assad e todas as forças opositoras exceto os grupos definidos como terroristas.

O curso-sírio Partido da União Democrática e seu braço militar Unidades de Proteção do Povo, que combatem o Estado Islâmico (EI) no norte do país, poderiam ficar de fora das negociações porque Ancara os considera grupos terroristas.

Este acordo acontece duas semanas depois que Rússia e Turquia patrocinaram um cessar-fogo na cidade de Aleppo, no norte do país.