Turquia detém dez supostos membros do Estado Islâmico

Istambul – Dez supostos membros do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), todos chechenos, foram detidos nesta quinta-feira na Turquia, informou a agência de notícias “Dogan”.

Forças especiais da polícia detiveram os suspeitos em operações em várias casas no distrito de Körfez, na província de Kocaeli, no noroeste da Turquia.

Segundo o Ministério do Interior turco, 780 pessoas, entre elas 350 estrangeiros, estão detidas no país por seu suposto vínculo com o grupo jihadista.

Delas, 55 já foram condenadas, segundo a agência “Anadolu”.

Por outro lado, 73 pessoas permanecem em prisão preventiva por seu suposto vínculo com a organização terrorista Al Qaeda.