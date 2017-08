Turistas invadem Paris – que se mantém cautelosa por terrorismo

Paris – Paris está a caminho de receber mais turistas esse ano do que nunca, depois de um excelente primeiro semestre, afirmou uma autoridade graduada, embora alguns potenciais visitantes possam pensar duas vezes depois do ataque em Barcelona.

A região de Paris registrou 16,4 milhões de chegadas nos seis meses até junho, afirmou seu conselho de turismo nesta terça-feira.

O número foi o maior já registrado para um primeiro semestre desde 2008, quando começaram os registros atuais, confirmando uma forte recuperação de uma calmaria que seguiu os ataques de militantes islâmicos que deixaram 130 mortos em novembro de 2015 na capital francesa.

Frederic Valletoux, presidente do conselho de turismo da região de Paris, disse que julho e agosto fortes e boas reservas para setembro podem fazer com que a área receba entre 32 e 34 milhões de turistas esse ano, comparado com 30 milhões em 2016 e 32 milhões em 2015.

Ainda era muito cedo para dizer se os ataques de quinta-feira na capital catalã e na cidade de Cambrils influenciariam essa previsão.

“Esse pode ser um ano recorde, mas não vamos nos deixar levar”, disse em uma coletiva de imprensa.