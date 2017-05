Túnel desaba em usina nuclear em Washington

Um túnel desabou parcialmente nesta terça-feira em uma unidade de produção de plutônio na Reserva Nuclear de Hanford, no Estado norte-americano de Washington, mas não há indicativos de que trabalhadores ou público foram expostos à radiação, disseram autoridades federais.

Funcionários deixaram o local ou se protegeram e desligaram os sistemas de ventilação após danos serem descobertos na parede de um túnel de transportes a cerca de 270 quilômetros de Seattle, disseram autoridades do Departamento de Energia do Centro de Informações Conjunto de Hanford.

O dano foi mais sério do que inicialmente relatado e a ordem para pessoas se abrigarem foi expandida para toda a unidade, após equipes de resposta descobrirem que uma seção de 37 metros quadrados do túnel ferroviário desativado havia desabado, disse o porta-voz do centro, Destry Henderson, em vídeo publicado no Facebook.

“O teto desabou, cerca de uma seção de 6 metros do túnel, que tem cerca de 30 metros de comprimento”, disse.

“Isto é puramente por precaução. Nenhum funcionário ficou ferido e não há indicativos de uma propagação de contaminação radiológica”, disse Henderson sobre a ordem de abrigo.

Nenhum combustível nuclear gasto é armazenado no túnel, disseram autoridades do Departamento de Energia. O secretário do Departamento de Energia, Rick Perry, foi informado sobre o incidente.