Tumulto em partida de futebol deixa 4 mortos em Honduras

Tegucigalpa – Ao menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando centenas de torcedores tentaram ultrapassar barricadas para entrar no estádio da final nacional de futebol de Honduras, em Tegucigalpa, no domingo, de acordo com autoridades do serviço de emergência.

Quatro adultos morreram e mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, disse Miguel Osorio, um porta-voz do hospital universitário para onde as vítimas foram levadas.

O capitão Oscar Triminio dos bombeiros de Honduras disse que 25 pessoas ficaram feridas no tumulto que aconteceu logo antes do começo da partida no estádio nacional entre os times Motagua e Honduras Progreso.