Tufão “Doksuri” deixa 1 morto e 289 mil evacuados no Vietnã

Bangcoc – A passagem do tufão “Doksuri” nesta sexta-feira pela região central do Vietnã, com ventos constantes de 135 quilômetros por hora e copiosas chuvas, deixou um morto, um desaparecido e provocou a evacuação de cerca de 289.000 pessoas.

A vítima mortal e o desaparecido foram registrados no distrito Phong Dien da província de Thua Thien Hoa (centro), informou o presidente do comitê popular provincial, Trinh Duc Hung, segundo a agência estatal de notícias “VNA”.

O tufão está agora na província de Ha Tinh e, se seguir a previsão dos meteorologistas, atravessará o país de leste a oeste enquanto perde força e acabará por desfazer-se no território de Laos.

As chuvas torrenciais causaram inundações, aumentaram o nível dos rios e represas e cortaram estradas, enquanto os fortes ventos – algumas sequências alcançam 185 quilômetros por hora -, derrubaram árvores e postes e destelharam vários imóveis.

Cerca de 800 casas na província de Ha Tinh se encontram inundadas e o nível da água acumulada superou 20 centímetros e continua em aumento.

Outras 260 casas sofreram danos na imperial Hue, a antiga capital do país até 1945 e a atual capital da citada província de Thua Thien Hoa.

Além de Thua Thien Hoa, as copiosas precipitações e ventos de furacão se sentem com mais força nas províncias vizinhas de Quang Binh e Quang Tri.

As autoridades tinham proibido a saída de todos os barcos de pesca nas áreas em risco e puseram 250.000 soldados, junto a uma frota de barcos e veículos, em alerta para responder em trabalhos de resgate.

O “Doksuri” é o décimo tufão que passa este ano pelo Vietnã, onde os desastres naturais já mataram pelo menos 140 pessoas em 2017, segundo dados oficiais.

O tufão provém da Filipinas, onde deixou quatro mortos e 18 desaparecidos, além de grandes inundações e danos materiais.

O vice-primeiro ministro vietnamita, Trinh Dinh Dung, declarou na quinta-feira que o “Doksuri” podia chegar a ser o pior tufão que atinge o país em uma década.