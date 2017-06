Tsunami deixa quatro pessoas desaparecidas na Groenlândia

São Paulo – Quatro pessoas estão desaparecidas depois que um tsunami atingiu a costa oeste da Groenlândia, disseram a polícia. As informações são da BBC. A onda teria varrido 11 casas na aldeia de Nuugaatsiaq.

O chefe de polícia Bjørn Tegner Bay disse que não conseguiu confirmar se houve mortes, de acordo com a KNR, agência de notícias da Groenlândia.

As autoridades acreditam que um terremoto de magnitude quatro causou o tsunami. De acordo com o chefe da polícia, o epicentro foi em Uummannaq, uma pequena ilha bem acima do Círculo Ártico.