Trump: Xi Jinping está colocando pressão sobre a Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimou que seu colega da China, Xi Jinping, está colocando pressão sobre a Coreia do Norte, num momento em que a tensão aumenta pelos programas nucleares e balísticos de Pyongyang.

Se a Coreia do Norte realizar um novo teste nuclear, “não estarei feliz”, disse Trump em uma entrevista que será transmitida neste domingo no canal CBS, que publicou na noite de sábado alguns trechos da mesma.

“E posso dizer isso: acredito que o presidente da China, que é um homem muito respeitado, também não estará feliz”, acrescentou.

Ao ser consultado se o fato de não estar feliz poderia levar a uma ação militar, o presidente respondeu: “Não sei, ou seja, veremos”.

A Coreia do Norte realizou no sábado um lançamento frustrado de míssil balístico, que coincidiu com um apelo de Washington à ONU para contrabalançar a ameaça nuclear de Pyongyang com um endurecimento das sanções internacionais.