Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai visitar Israel, Vaticano e a Arábia Saudita durante sua primeira viagem internacional no cargo, disse uma autoridade sênior do governo nesta quinta-feira.

Trump também vai comparecer a uma reunião da Otan em Bruxelas, no dia 25 de maio e a um encontro do G7 na Sicília, no dia 26 de maio, acrescentou.

Durante a viagem, o presidente também vai encontrar com o papa Francisco no Vaticano no dia 24 de maio, segundo fontes.